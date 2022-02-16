محكمة سيدي امحمد.. تأجيل قضية مصطفى العياضي

أجل قاضي القطب الجزائي في محكمة سيدي امحمد الى تاريخ 23 فيفري الجاري قضية فساد متابع بها مصطفى العياضي. بصفته والي ولاية مدية سابقا. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

في حين، وجهت لمصطفى العياضي تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة و التبديد العمدي لأموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .

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وكان قد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد العام الماضي عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. في حق الوالي الأسبق لتيبازة مصطفى العياضي في قضية عطية الكترونيك. وجاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق متهمين آخرين كالآتي:

التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حق بوعمريران علي مدير املاك الدولة سابقا لتيبازة. و 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج، في حق المتهم قريشي اسماعيل محافظ عقاري سابق بمديرية املاك الدولة بتيبازة.

وعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون د ج غرامة مالية، في حق عطية بشير و عطية حميد و عطية لياس سوهيل. كما التمس وكيل الجمهورية، التماس مصادرة الأملاك و الأموال المحجوزة للإخوة عطية الكترونيك.

كما جاء في الالتماسات أيضا منع مصطفى العياضي و بوعمريران علي و قريشي اسماعيل من حق الترشح. لمدة 5 سنوات مع بطلان عقد التنازل عن القطعة الأرضية.