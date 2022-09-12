محكمة سيدي امحمد: حرائق الغابات الأخيرة مفتعلة وغرضها بث الرعب بين أوساط السكان

كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية أن حرائق الغابات التي مست عديد الولايات بشرق الوطن (الطار، جيجل وسطيف)، والتي اودت إلى وفاة العشرات من الضحايا، انها أفعال إرهابية مفتعلة غرضها بث الرعب وزرع جو انعدام الامن بين اوساط السكان.

وحسب بيان اصدرته نيابة محكمة سيدي امحمد للقسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخربيبة اليوم الإثنين، فانه بناءا لتقارير واخطارات اخبارية واردة والخبرة المنجزة من طرف الضبطية القضائية فقد تبين أن الغابات التابعة لاقليم الاختصاص لهذه الجهات قد تعرضت للحرق بصفة متعمدة.

وأدت إلى وفاة عدة ضحايا كما خلفت اضرارا مادية جسيمة، وتفيد التحقيقات بشأنها بأن غرضها بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن.

وفي هذا الصدد فإن نيابة محكمة سيدي امحمد لقسم مكافحة الجرائم الإرهابية التمست من نيابات الجمهوربة التخلي عن التحقيق بشأن هذه القضايا لفائدتها .