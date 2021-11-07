محكمة سيدي امحمد : مثول خليدة تومي أمام قاضي التحقيق

مثلت اليوم خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. من أجل استكمال التحقيق معها حول تهم فساد.

وتتابع خليدة تومي بتهم تتعلق بثلاثة ملفات وهي مهرجانات الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007. والمهرجان الإفريقي لسنة 2009، وتلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية لسنة 2011.

كما تتابع تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة رفقة (ب عبد الحميد ) رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات المتواجد رهن الحبس المؤقت. والمدير السابق لثقافة تلمسان المتواحد هذا الاخير تحت اجراء الرقابة القضائية .

ويواجه المتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإختلاس اموال عمومية وإساؤة إستغلال الوظيفة .

و بعد استكمال التحقيق مع الوزير خليدة تومي تم اعادتها الى المؤسسة العقابية. برفقة عناصر الدرك الوطني وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح.

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ويذكر أن غرفة الاتهام ترفض رفع الرقابة عن نور الدين بدوي ووالي تيزي وزو سابقا حسين واضح وتقرر تمديد الحبس الاحتياطي للوزيرين خليدة تومي وأرزقي براقي.

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الثلاثاء، تمديد الحبس الاحتياطي، لكل من وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، ووزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي، كما رفضت ذات الهيئة القضائية طلبات الإفراج عن المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت، لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد.

كما رفضت غرفة الاتهام، رفع الرقابة القضائية عن المتهمين لكل من وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، ووالي تيزي وزو سابقا حسين واضح، وايدت أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في حق كلا المتهمين

وتأتي مرافعة هيئة دفاع المتهمين، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، لأجل طلبات الإفراج عن موكليهم، وكذا رفع إجراءات الرقابة عنهم، وهي الأوامر التي كانت محل استئناف من طرف المتهمين.

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