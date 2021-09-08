محكمة سيدي امحمد: مثول 3 متهمين في قضية جمال بن اسماعيل أمام قاضي التحقيق

يمثل في هذه الاثناء أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد، ثلاث متهمين متورطين في قضية اغتيال جمال بن سماعيل

وتم استخراج المتهمين من سجن القليعة من قبل عناصر الدرك الوطني، ويتعلق الأمر بكل من المتهم ” فرج”،”ف. فرحات” “خ. الطاهر”، وتم تقديمهم امام جهات .التحقيق للسماع اليهم في محاضر رسمية استكمالا للتحقيقات الجارية في ذات القضية

وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد أصدر اوامر ايداع 88 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق فيما ابقى 4 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، بتهم القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها، الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمس أمن الدولة.

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