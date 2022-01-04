محكمة سيدي امحمد: وزير العدل السابق طيب لوح امام العدالة مجددا بتاريخ 24 جانفي الجاري

برمج قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية فساد جديدة متابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح رفقة نوة طارق كونيناف بتاريخ 24 جانفي الجاري للمحاكمة.

ويتابع في هذه القضية الطيب لوح بتهمتي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه اساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة بعدما تدخل الطيب لوح لصالح طارق نوة كونيناف لدى محكمة مستغانم بسبب عدم دفع الاخير للضرائب.

وللتذكير سبق و ان تم إدانه الطيب لوح من قبل بعقوبات سالبة للحرية .