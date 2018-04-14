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محكمة مصرية تؤيد الحكم بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين

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محكمة مصرية تؤيد الحكم بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين
بقلم مصطفى.ق

أيدت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، واثنين آخرين من قيادات الجماعة.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين عبد المنعم عبد المقصود، إن محكمة النقض.

رفضت الطعون وأيدت حكم السجن المؤبد على بديع واثنين آخرين من قيادات الجماعة.

في قضية متعلقة بإدارة اعتصام في العام 2013، من بينهم المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان.

وبالحبس 5 سنوات لـ 14 آخرين في القضية نفسها.

وتتعلق القضية بمشاركة المتهمين في إدارة اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

في محيط مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة 2013 احتجاجا على الإطاحة بمرسي، في ما يعرف بقضية “غرفة عمليات رابعة”.

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