محلات تجارية للبيع بأسعار مغرية في العاصمة

أعلنت المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بولاية الجزائر العاصمة عن بيع بالمزايدة في أظرفة مختومة محلات تجارية. بالإضافة إلى خدمات البرنامج السكنية الترقوي عمومي، الترقوي الحر.

وتدعو مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الأشخاص المعنويين اوالطبيعيين إلى سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

وحددت مؤسسة ENPI مواقع المحلات التجارية المعنية للبيع في كل بكل من

375 مسكن ترقوي عمومي لبروفال القبة.

262 مسكن ترقوي حر سوريكال باب الزوار.

760 مسكن ترقوي عمومي فايزي برج البحري.

600 مسكن ترقوي عمومي درموش برج البحري.

512 مسكن ترقوي عمومي فايزي برج البحري.

200 مسكن ترقوي عمومي ميموني برج الكيفان.

476 مسكن ترقوي عمومي علي صادق برج الكيفان.

568 مسكن ترقوي عمومي قريشي الرغاية.

552 مسكن ترقوي عمومي قريشي الرغاية.

488 مسكن ترقوي عمومي بورعدة الرغاية.

104 مسكن ترقوي عمومي ميشلان باش جراح.

300 مسكن ترقوي عمومي سنطوحي هراوة.

15 مسكن ترقوي حر الحراش.

وحددت مؤسسة ENPI تاريخ تقديم العروض في أجل أقصاه 15 يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية.

كما سيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعهدين بالحضور.