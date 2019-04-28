محمد البرادعي: “الجزائريون علمونا أن وحدة الصف ضرورية لتحقيق الأهداف”

قال محمد البرادعي الدبلوماسي والسياسي المصري، إلى رسالة الجزائريين كانت واضحة، من خلال تعبيرهم السلمي في المطالبة بتغيير النظام.

وأضاف البرادعي في تغريدة له على تويتر اليوم، “رسالة الشعب كانت واضحة، وهي رحيل القيادات القديمة ونقل السلطة دون تلكؤ”.

كما أشار صاحب جائزة نوبل للسلام سنة 2005، إلى أن “التاريخ يعلمنا أن أي انشقاق في وحدة الصف بين قوى

التغيير في تلك المرحلة الدقيقة، هو كعب أخير للثورة، والمدخل الذي تنفذ منه الثورة المضادة”، معتبرا بأن وحدة الصف ضرورة.

وربط البرادعي بين الثورتين الجزائرية والسودانية، اللتين اعتبرهما مثال لوحدة الصف بين كامل القوى الداعية للتغيير وسط الشعب.