محمد الشيخ: ” قضية اعادة فتح المساجد لم تناقشها الوزارة بعد”

خرجت وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف عن صمتها وتوكد لأول مرة عبر”النهار أونلاين” بعد انتشار خبر اعادة فتح بيوت الله، بأن الخبر غير صحيح.

وقال محمد الشيخ، رئيس الديوان على مستوى الوزارة في حديث خص به”النهار أونلاين”, إن خبر اعادة فتح المساجد من عدمه، لم نتطرق اليه الى حد الساعة وأضاف” الأمر لم يناقش على مستوانا وإذا نوقش سيناقش في إطار الاجراءات الصحية العامة للبلاد”.

وأشار رئيس ااديوان الى أن دائرتهم الوزارية تتحسب كما تتحسب جميع الادارات إذا رفع الحجر الصحي.

وقد لجأت السلطات الجزائرية الى تعليق صلاة الجمعة واغلاق المساجد في اطار تدابير وقائية من انتشار كورونا فايروس كوفيد 19 منذ تاريخ السابع عشر مارس المنقضي.

وتحصي الجزائر الى غاية أمس الاحد أزيد من ثلاثة ألاف اصابة موكدة بكورونا فايروس كوفيد 19 و425 وفاة.