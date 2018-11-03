محمد الطاهر بن حمادي مؤسس مجمع “كوندور” في ذمة الله 

انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الحاج محمد الطاهر بن حمادي، مؤسس مجمع بن حمادي “كوندور”.

الفقيد الحاج محمد الطاهر بن حمادي، انتقل إلى جوار ربه في عمر يناهز 93 سنة، ومن المنتظر ان تقام الجنازة غدا الأحد، براس الواد برج بوعريريج بعد صلاة العصر.

وبهذه المناسبة الاليمةـ يتقدم مجمع “النهار” وعلى رأسه المدير العام الزميل انيس رحماني بخالص التعازي إلى الرئيس المدير العام لمجمع “كوندور” عبد الرحمان بن حمادي، وكل العائلة، راجين من المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.