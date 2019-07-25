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محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية كرئيس موقت لتونس

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محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية كرئيس موقت لتونس
بقلم نادية بن طاهر

أدى رئيس البرلمان التونسي، “محمد الناصر”، منذ لحظات، اليمين الدستورية، لتولي منصب رئيس الجمهورية التونسية مؤقتا، وذلك على إثر وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس.


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