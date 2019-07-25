محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية كرئيس موقت لتونس

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سجلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، حادث مرور، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، على مستوى الطريق الولائي رقم 13 الرابطة بين…
سلمت اليوم الخميس، الشركة الجزائرية المشتركة لصناعة الوزن الثقيل " SPA SAPPL-MB "، برويبة، 248 شاحنة متعددة المهام من علامة "مرسيدس- بنز".
وحسب بيان لوزارة الدفاع…
أعلنت بلدية تماسين، بولاية ورقلة، مواطنيها، بأن مركز باستور قد باشر عملية جمع العقارب.
وجاء في البيان، "تعلم جميع المواطنين الراشدين، 21 سنة فما فوق، بأن…
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