محمد الهندي: ما يطرح من حديث عن حل الدولتين هو خداع لتسكين الفلسطينيين

اعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ان ما حدث يوم 7 أكتوبر كان بمثابة صاعقة وضرب كل ترتيبات تسيد إسرائيل على المنطقة.

وأكد ذات المسؤول ان مجازر الاحتلال الصهيوني هدفها استعادة الردع الإسرائيلي في المنطقة. كما ان قصف تل أبيب في اليوم الـ74 للحرب دليل على فشل العدوان.

وأضاف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ان ما يطرح من حديث عن حل الدولتين هو خداع لتسكين الفلسطينيين.

وتابع محمد الهندي أن الإحتلال الصهيوني تهرب من فشلها الميداني عبر مجازر مروعة يتابعها العالم.

ووجه نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رسالة للصهاينة ان إبادة المقاومة وهم فالشعب الفلسطيني كله مقاوم.

وأشار الهندي ان إسرائيل تسعى لرفع معنوياتها بعد خسائرها المتتالية في الميدان. وأن هذه الحرب تقودها واشنطن والغرب للحفاظ على الردع الإسرائيلي.

وإختتم ان إسرائيل بعد هذه الجولة لن تكون كما كانت قبلها حيث ان أحلام وأوهام واشنطن في المنطقة ستدفن بنهاية هذه الجولة.