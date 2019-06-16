محمد بن سلمان: السعودية تدعم الاستقرار والسلام في شمال إفريقيا

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المملكة تدعم الاستقرار والسلام في شمال إفريقيا.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن أولوية المملكة هي مصالحها الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب، من خلال أهداف «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل المملكة وفي المنطقة.

وأضاف “دور المملكة، سواء في منطقة الخليج أو في شمال أفريقيا أو في منطقة القرن الأفريقي، هو دور داعم للاستقرار والسلام، وهو النهج الذي سارت عليه منذ تأسيسها الساعي دوماً لنبذ التفرقة والطائفية والتطرف والحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة والسلم الدولي”.