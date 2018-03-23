محمد بن سلمان يلتقي بشخصيات بارزة في وول ستريت الأسبوع المقبل

يلتقي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المقبل مع شخصيات بارزة من وول ستريت وكبرى المؤسسات الأمريكية.

خلال أول زياراته للولايات المتحدة منذ أصبح وليا لعهد السعودية العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوقف الأمير محمد في بوسطن وهيوستن ولوس انجليس وسان فرانسيسكو وسياتل بهدف تعزيز الاستثمارات.

والتقى يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

ونال الأمير محمد استحسان الغرب لسعيه من أجل الحد من اعتماد البلاد على النفط ولعمله على معالجة الفساد.

وقالت السفارة السعودية في بيان إن ولي العهد سيشارك في منتدى سعودي أمريكي في نيويورك يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت مصادر قريبة من الحدث أن المنتدى ستحضره شخصيات بارزة في عالم المال.

مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة “جيه.بي مورجان تشيس” وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة “كيه.كيه.آر” وأدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.