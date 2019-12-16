محمد حطاب يمثل أمام المستشار المحقق في قضية مجمع أمنهيد للإخوة شلغوم

مثُل صبيحة اليوم وزير الشباب و الرياضة السابق والذي شغل منصب والي ولاية بجاية وبلعباس وأمين عام ولاية الجزائر العاصمة أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهارأونلاين”، فإن محمد حطاب مثل بصفته والي سابق لكل من ولاية بجاية و سيدي بلعباس، وهذا بعد التحقيقات التي فتحت من قبل مصالح العدالة في صفقات عمومية مخالفة للقانون تم منحها لمجمع “أمنهيد”.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات شملت كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بحكم أنه كان وزيرا للموارد المائية خلال الفترة 2004 إلى 2012، بالإضافة إلى وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب.