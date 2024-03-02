محمد حمال: نتوقع زيادة بنسبة 43 بالمائة في الطلب على الغاز الطبيعي آفاق 2050

قال محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت، إنّ المنتدى يتوقّع زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي تقدر بنسبة 43 بالمائة آفاق 2050 وحصة المزيج الطاقوي تصل الى 23 بالمائة اليوم و26 بالمائة افاق 2050.

وفي كلمة له خلال انطلاق أشغال القمة الـ 7 لرؤساء الدول المصدرة للغاز، أكد محمد حمال أن “العصر الذهبي للغاز. هو أمامنا وليس وراءنا” مضيفاً أنه للاستجابة على طلب الغاز الطبيعي فان الاستثمار مهم ومن المرتقب أن يصل. إلى 9 ترليون أفاق 2050.

كما أوضح دات المتحدث، أن الدعوة إلى وقف الاستثمار في الغاز هي دعوة مضللة إذ أنها تخلف الشح في الامدادات والتحديات. الاقتصادية وكذا الرجوع الى استخدام الفحم و 70بالمائة من احتياطي الغاز الطبيعي و40 المائة من الانتاج السوقي العالمي.

وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إنه خلال السنوات الأربع الماضية، الأنظمة الطاقوية العالمية قد واجهت تحديات كبيرة جراء جائحة كوفيد 19 والركود الاقتصادي والتورات الجيوسياسية والقيود الاقتصادية أحادية الجانب. والتحول الجذري للسوق والتدفق الطاقوي. مضيفا “وهذه الفترة قد سلطت الضوء على الحاجة الماسة الى تسبيق الأمن الطاقوي و الانصاف والديمومة.

وأكدت هذه الفترة –يضيف محمد حمال- على الحاجة الى سياسة طاقوية متزنة باللتوافق مع هدف الحد من الفقر والتطور الاقتصادي والاجتماعي. والاولويات السامية واستجابة لذلك فان الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة نظيفة ومتوفرة ومتنوعة بل هذا الغاز. ظهر كمورد طاقوي من شانه ان يمكننا من تحقيق اهداف التنمية المستدامة مع ضمان انتقال طاقوي دون تهميش.

كما أبرز ذات المتحدث، أن الإنتقال من الأساليب التقليدية الى الغاز النفطي المميع في اطار الطبخ يقلل من الوفيات المبكرة. ويحد من إزالة الغابات. والانتقال من الفحم الى الغاز الطبيعي يمكن من تحسين نوعية الهواء ويحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعمل على ضمان الاستقرار كما انه مورد اساسي من اجل انتاج المخصبات وبالتالي ضمان الأمن الغذائي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور