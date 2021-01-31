محمد خروبي: المنتجات الفلاحية متوفرة وستكون بأسعار معقولة في رمضان

قال محمد خروبي المدير العام للديوان المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، إن المنتجات الفلاحية تسجل وفرة في الإنتاج.

وكشف خروبي، أن المنتجات الفلاحية هذه السنة ستسمح بتغطية الطلب خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح خروبي في تصريح بث عبر الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة عقب الاجتماع الذي انعقد بمستغانم، أن شهر رمضان يعرف طلبا كبيرا على الخضروات والفواكه واللحوم.

وطمأن خروبي، بأن الأسعار تسجل مستويات جد معقولة إلى جانب وجود وفرة في المواد الاستهلاكية بفضل مجهودات الفلاحين.

وأضاف خروبي، أن الفلاحون سيواصلون الإنتاج ترقبا لطرح منتجاتهم في السوق خلال شهر رمضان المقبل لاسيما الخضروات المبكرة.

وأوضح أن الديوان المهني يعمل على إعداد برنامج لضبط منتوج البطاطا تحسبا لشهر رمضان.

كما سيتم إخراج مخزونات هامة من البطاطا لتموين السوق بصفة منتظمة ناهيك عن المنتجات التي ستدخل السوق من ولاية مستغانم.

وقام الديوان بإخراج كميات هامة من منتوج الثوم ستضمن تموين الاسواق من نهاية جانفي إلى مارس المقبل، وبأسعار مقبولة.