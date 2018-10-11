محمد خليفة: “10 آلاف تذكرة بيعت تحسبا لمباراة الخضر”

كشف محمد خليفة، مدير ملعب “مصطفى تشاكر”، بالبليدة اقتناء أنصار الخضر، لـ10 ألاف تذكرة، تحسبا للمباراة المنتخب الجزائري أمام البنين.

وأكد محمد خليفة، لتلفزيون النهار، أنه وإلى غاية ظهيرة اليوم الخميس، تم بيع 10 آلاف تذكرة، خاصة بهذه المباراة.

وستتواصل عملية بيع التذاكر، إلى غاية يوم غد الجمعة، موعد انطلاق هذه المباراة، والمقررة على الساعة الـ20:45.

يذكر أن إدارة ملعب “مصطفى تشاكر”، قد طرحت 22 ألف تذكرة، تحسبا لهذه المواجهة التي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب البنين، لحساب تصفيات أمم إفريقا 2019.