محمد خياط : “الجزائر مصنفة بين الدول الأكثر رعاية بالأطفال”

أكّد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ الجزائر مصنفة من بين الدول الأكثر رعاية اتجاه الأطفال والعناية باحتياجاتهم.

وقال محمد خياط، خلال كلمة القاها على هامش مراسيم إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، المصادف لـ 12 جوان من كل سنة، تحت شعار : ” الشيء الوحيد الذي ينبغي للطفل القيام به هو تشغيل خياله”،أنّ الجهود مستمرة لتعزيز حماية الطفل وترقيته في مختلف المجالات.

وذلك باعتماد قوانين وسياسات شاملة ، مع تخصيص حصة كبيرة من مواردها المتاحة للبرامج والقطاعات التي تخص الأطفال علاوة على استفادة هذه الشريحة من الاحتياجات والخدمات الأساسية.

من جهته، كشف المفتش العام للعمل، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، أكلي بركاتي، أن عمالة الاطفال بالجزائر تعد شبه منعدمة وأن الحالات الضئيلة المسجلة تتمركز خارج علاقات العمل، حيث أن النسبة لا تتجاوز 0.003 بالمائة.