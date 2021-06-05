محمد شرفي: 74 بالمائة من المترشحين للتشريعيات جامعيون

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، اليوم السبت، عن تسجيل 19942 مترشح جامعي للإنتخابات التشريعية المقبلة.وهو ما يمثل نسبة 74 بالمائة من إجمالي المترشحين.

وأشار شرفي، في ندوة صحفية لتقييم الأسبوع الثاني من الحملة الإنتخابية، إن هناك 310 قائمة مُترشحوها 100 بالمائة جامعيون.

وتابع رئيس سلطة الإنتخابات، خلال عرضه لحصيلة أسبوعين من الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، إنه قد تم تنشيط 6098 نشاط للحملة الانتخابية.منها 2786 نشاط للأحزاب السياسية، و3309 نشاط للقوائم المستقلة.

وفيما يخص القوائم النهائية للمترشحين للتشريعيات المقبلة، كشف شرفي عن تسجيل إيداع 1189 قائمة مترشحة حزبية، رُفض منها 109 قائمة، وتم قبول 1080 قائمة.أما القوائم الحرة، فقد تم إيداع 1244 ملف، رُفض منها 36 و1208 قائمة تم قبولها.وفي المجموع، تم قبول 2288 قائمة للتنافس في التشريعيات المقبلة، تضم 22554 مترشح.

ويبلغ عدد المترشحين في القوائم المستقلة 12086 مترشح، بينما يبلغ عدد المترشحين في القوائم الحزبية 10486، فيما تم تسجيل 272 مترشح خارج الوطن.وأشار محمد شرفي، إلى تسجيل 8305 مترشحة داخل الوطن، و111 مترشحة خارج الوطن.وهو ما يمثل نسبة 57.67 بالمائة من المترشحين.وأضاف ذات المسؤول، تسجيل 13090 مترشح أقل من 40 سنة، منهم 5754 مُترشحة.

هذا وتم طبع مليار و200 مليون وثيقة انتخابية، و40 مليون محظر فرز.وتابع رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، إن عدد مراكز التصويت يبلغ 13 ألف مركز. منها 61543 مكتب داخل الوطن، و357 مكتب بالخارج و139 مكتب متنقل.بينما يبلغ عدد مؤطري مكاتب التصويت، 589 ألف مُؤطر.

وأضاف شرفي في حصيلته التي قدمها أمام الصحافة، تسجيل تنشيط 2969 تجمع، منها 1504 تجمع تم تنشيطه من قبل الأحزاب السياسية، و1453 تجمع من قبل القوائم المستقلة.وأشار ذات المتحدث، إلى إن قادة الأحزاب السياسية، قاموا بتنشيط 339 تجمع بأنفسهم، عبر 54 ولاية.وأخيرا، وفيما يخص النشاطات الجوارية، فقد تم تسجيل 6098 نشاط جواري منها 3309 نشاط تم تنشيطه من قبل القوائم المستقلة.