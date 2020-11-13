محمد صلاح يُصاب بفيروس كورونا

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، عن إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا.
وسيكون هداف نادي ليفربول، مُجبرا على الغياب عن تشكيلة الفراعنة، غدا السبت بمُناسبة مُلاقاة الطوغو في إطار تصفيات الكان.
ولا يعاني اليساري من أعراض المرض، رغم أن المسحة التي خضع لها جاءت إيجابية وأكدت مُعاناته من “كوفيد19”.
وإنتشرت إشاعات، منذ أسابيع مضت عن إصابة صلاح بالفيروس، لتتجسيد على أرض الواقع في الساعات الماضية.
🔴اصابة صلاح بفيروس كورونا …. ⬇️⬇️
ظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية#EFA pic.twitter.com/9EVDIItFZf
— EFA.eg (@EFA) November 13, 2020
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