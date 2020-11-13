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محمد صلاح يُصاب بفيروس كورونا

الرياضة
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محمد صلاح يُصاب بفيروس كورونا
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، عن إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا.

وسيكون هداف نادي ليفربول، مُجبرا على الغياب عن تشكيلة الفراعنة، غدا السبت بمُناسبة مُلاقاة الطوغو في إطار تصفيات الكان.

ولا يعاني اليساري من أعراض المرض، رغم أن المسحة التي خضع لها جاءت إيجابية وأكدت مُعاناته من “كوفيد19”.

وإنتشرت إشاعات، منذ أسابيع مضت عن إصابة صلاح بالفيروس، لتتجسيد على أرض الواقع في الساعات الماضية.


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