محمد عماري: المرحلة القادمة تستدعي الالتفاف حول بوشارب

قال محمد عماري عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحزب ليس في أزمة بعد استقالة ولد عباس من الامانة العامة.

وأكد عماري خلال حصة نقاش مفتوح على النهار تي في أن مؤسسة رئاسة الحزب هي المؤسسة الوحيدة في الحزب المتماسكة.

وهي من زكت بوشارب لقيادة الحزب مؤقتا في انتظار ما يقرره الرئيس بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب.

وقال ان المكتب السياسي أموره غامضة ، ولا يتمتع بالقانونية.

لان المكتب السياسي لم يحظى بتزكية من اللجنة المركزية وهذا الذي لم يحدث.

علما ان اللجنة المركزية هي من تزكي المكتب السياسي، والذي انتهى مع رحيل ولد عباس.

و أكد ان المرحلة القادمة تستدعي الالتفاف حول معاذ بوشارب لأنه يزيح كل الحساسيات في الحزب.

وهو من الجيل الثاني الذي يحظى بتزكية الجميع.

وقال ان المنتخبين السابقين هم خزان الحزب، لابد على الحزب ان يستفيد متنهم.