محمد عيسى:”نهاية التسجيلات الخاصة بتحويل الأئمة وتشكيل لجنة للإستجابة لكل الرغبات”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الإثنين، أن الأجال الخاصة بعملية تسجيل الأئمة في قائمة التحويل ما بين الولايات إنتهت اليوم.

و أكد محمد عيسى، أن كل الطلبات الخاصة بالتحويل ستصل إلى الإدارة المركزية في أجل لايتعدى 12 من ديسمبر الحالي.

كما أوضح، الوزير، أنه تم تشكيل لجنة خاصة للدراسة الطلبات، والتي تعتمد على التبادل بين الموظفين.

وأفاد محمد عيسى، أنه ستدرس الملفات الأخرى حالة بحالة، على حسب توفّر المناصب المالية في الولاية المطلوبة بالطريقة التالية:

تعطى الأولوية في دراسة الملفات للرتب الدنيا (قيم، مؤذن، معلم القرآن). يعتبر عدد السنوات التي قضاها الموظف خارج منطقته الجغرافية مرجحاً. يوافى صاحب الطلب بجواب فور دراسة ملفه.

وعندما نكمل هذه العملية نرجع الى العمل بالمنشور المنظم للحركة التحويلية.