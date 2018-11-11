محمد عيسى: الجزائر ستعتمد “الحج الذكي” بداية من العام المقبل

كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن الجزائر ستدخل بداية من العام المقبل في “الحج الذكي” الذي يمكن الحاج الجزائر من معرفة كل أمور الحج 6 أشهر قبل موعد الحج.

حيث سيتمكن الحاج من معرفة مكان إقامته و متى يركب الطائرة و من سيكون معه قبل موسم الحج بـ6 أشهر ، كما سيدخل نظام بصمة العين بداية من الموسم المقبل.

ارجع الوزير تحسن ظروف الحجاج الجزائريين الى الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة في التعامل مع الحجاج.

وقال عيسى انه بالتوجيهات من رئيس الجمهورية قامت الحكومة بتطوير استراتيجيتها في التعامل مع الحجاج من التسجيل الى القرعة ووصولا إلى حجز الغرف.

وكشف أن الجزائر ستطلب من السعودية لتقديم لقائه مع وزير الحج السعودي لتمكين الجزائر من التفاوض على عدد الحجاج وكل ما يخص بحج 2019.

كما يمكن للوزارة من الاستفادة الزمنية في تكوين المؤطرين.