محمد عيسى: الوزارة بإمكانها الإستعانة بهيئة تحكيم إن وجدت مشاكل في شكاوي الأئمة

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، اليوم الثلاثاء بالبويرة أن دائرته الوزارية فتحت حوارا جديا وصريحا ومتحضرا مع ممثلي نقابة الأئمة لدراسة مختلف المسائل الاجتماعية والمهنية .

وعلى هامش زيارة عمل للبويرة أعطى خلالها إشارة انطلاق الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2969.

قال عيسى أن وزارة الشؤون الدينية هي هيئة عمومية ويجب عليها أن تتحاور مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة شكاوي الأئمة.

وأوضح أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع ممثلي نقابة الأئمة كان بداية هذا الحوار رافضا الكشف عن محتوى النقاش الذي تم التطرق إليه.

وعلى هامش ملتقى وطني حول جهود العلماء الجزائريين في ترقية الثقافة الأمازيغية، نظم بمقر المكتبة الرئيسية للمدينة بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية.

قال الوزير انه لا يستطيع الكشف عن محتوى هذا اللقاء لأننا مازلنا بصدد المضي بصفة جدية وصريحة ومتحضرة نحو حوار مع الشريك الاجتماعي.

أشار الوزير إلى أن الحوار مع نقابة الأئمة لا يزال قائما،لافتا إلى أن الوزارة بإمكانها الاستعانة بتحكيم من هيئات في الدولة أوالأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في حالة وجود مشاكل تتعلق بشكاوي الأئمة.

كما تطرق إلى مسألة الأملاك الوقفية التي ستصبح قريبا قطاعا منتجا وتخلق مناصب شغل بعد دخول حيز الخدمة المرسوم التنفيذي الأخير، والذي سيسمح لإدارة الأوقاف بالاستثمار في هذه الأملاك.