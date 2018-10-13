 محمد عيسى: تحضيرات  موسم الحج قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، أن الوزارة سيجمعها لقاء مع وزير الحج السعودي تحضيرا لموسم الحج شهر ديسمبر المقبل.

وقال أن الوزارة ستقوم بالتحضير لموسم الحج للسنة المقبلة مبكرا ،من خلال إتباع جميع الإجراءات الضرورية والشؤون الإدارية مع ديوان الحج والعمرة.

وخلال ندوة بدار الإمام خصصت لتقييم موسم الحج، كشف الوزيرأ أن سيكون أمامنا ثمانية أشهر لتحضير الحج ، وأن الإجراءات ستستكمل خلال الثلاثي الأول من السنة.

وهذا من خلال إختيار مواقع الإقامة وشركات الإعاشة خدمة للحجاج وبغية تحسين الحج .