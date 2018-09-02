محمد عيسى: “كانت لدينا صعوبات مع شركة “فلاي ناس” وقدمنا تقريرا إلى وزير الحج والعمرة السعودي” 

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الأحد، أنّه لايوجد حجاج عالقون في المطار، موضحا أن شركة طيران سعودية خاصة كانت السبب في تأخر الرحلات.

وأكّد عيسى خلال ندوة صحفية عقدها في منتدى المجاهد، أنّ الحاج عندما يخرج من العمارة يبقى في كنف البعثة الجزائرية.

مؤكّدا بأنّ البعثة متكونة من أطباء والحماية المدنية وكذا إطارات ديوان الحج والعمرة ومرشد ديني.

مشيرا بأنّها تتكفل يالحاج بصفة خاصة من حيث المأكل والمشرب والصحة.

وأكّد الوزير بأنّ، الحجّاج وجدوا صعوبة مع شركة طيران سعودية خاصة “فلاي ناس” كانت السبب في تؤخّر الرحلات.

وقال: “عندنا صعوبة حقيقة هذا الموسم مع شركة الطيران فلاي ناس.. والبعثة الجزائرية قدمت تقريرا إلى وزيرة العمر والحج السعودي بخصوصها”.

مؤكدا أن هذه الشركة أخرت الرحلات إلى 12 ساعات و16 ساعة وفي البداية أخرت الرحلات إلى يوم واحد.