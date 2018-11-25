محمد عيسى: كان من المفترض تبليغ الإدارة بإنشغالات الأئمة وليس استراق السمع

ردّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، جلول حجيمي، حول تصريحاته الأخيرة،على قرار عدم زيادة راتب الإمام.

وقال محمد عيسى، “لاحظتُ أن من يفترض فيهم أن يتصلوا بالإدارة ليبلِّغوا إليها انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم إجاباتها، ويفترض فيهم أن يصدقوا من وكّلهم استعاضوا عن هذه المهمّة النبيلة باستراق السمع من أروقة الوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرين.”

وأضاف الوزير، في منشور عبر الفايسبوك، أن الأئمة أصبحت تلسخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب الساسويين، وتتجاذبهم بعض التنظيمات.

مشيرا إلى أن الأمر وصل بهم إلى إثارة النعرات لا الجهوية بينهم، ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضا والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلأى أخطار مهنية جسيمة.

وجدّد محمد عيسى، تأكيده أن رفع الرواتب هور قرار الحكومة وليس القطاع، كما يقتضي ذلك مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008.

وقال المسؤول الأول في القطاع، إن الظروف الإقتصادية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي.