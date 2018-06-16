محمد عيسى للأئمة.. لقد قضيتم على محاولات زرع الفتنة بين الجزائريين

شكر وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى الأئمة وأعوان المساجد، المرشدات الدينيات ومعلمات القرآن.

ونشر عيسى على صفحته الرسمية في الفايسبوك رسالة شكر وتقدير شكرهم فيها لأنهم احيوا الجزائر في هذا الشهر الفضيل بالقرآن.

كما شكرهم لأنهم وجهوا الجزائريين بدروسهم ومواعظهم إلى التديّن الوسطي المعتدل.

وقال انهم قدموا ورافقوا مبادرات التضامن وأعمال البر والخير في هذا المجتمع الأصيل.

وانهم مثّلوا الجزائر وما زلوا يمثلونه أحسن تمثيل حين يؤطرون الحياة الروحية لجاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج.

وقال انهم قضوا في المهد على محاولات صنع الفوضى وزرع البلبلة وفتنة الجزائريين في دينهم.

واردف انهم فوتوا الفرصة على المتنبِئين ومن انتقص علمكم ووعيكم والتزامكم بمبادئ الجمهورية وتكهّن لمساجدكم بالثبور.