محمد عيسى يستدعي اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة من ٱجل الاجتماع للتداول بخصوص سحب ونزع صناديق الزكاة من المساجد.

وحسب ما اورده الوزير محمد عيسى، عبر صفحته الرسمية “الفايسبوك”، فقد أكد أنه تم استدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة للتداول حول قرار السحب.

وكتب على صفحته الرسمية: “روح الإمام وسلامته وقدسية المسجد وهيبته.. قبل كل شيء”

وأضاف: “تمّ استدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة حتى تتداول حول قرار سحب صناديق الزكاة والتبرعات من مساجد الجمهورية”.

كما صرح رئيس اللجنة الوزارية لصندوق الزكاة، خالد يونسي، اليوم الجمعة، أن الوزير يريد نزع صندوق الزكاة من المساجد، بسبب تجرؤ البعض على الإعتداء عليه.

مما جعل الٱئمة في مواجهة مع هؤلاء المعتدين، مشيرا أن قرار الوزير جاء لتجنيبهم حرج المواجهة.

وفائدة هذا التوجيه، كذلك، صيانة أموال الزكاة، وحفظ حقوق الفقراء وطمأنة المزكين وصيانة حرمة المساجد وترسيخ ثقافة مأسسة الزكاة.

بالإضافة إلى هذا، حماية سمعة الأئمة والإبقاء على مكانتهم الإجتماعية وعدم تعريضهم للحرج.

وشكر الأئمة واللجان الولائية والقاعدية على جهودهم في خدمة شعيرة الزكاة والإشراف على صناديق الزكاة بالمساجد.

كما دعاهم إلى الإستمرار في هيكلة وتنظيم مؤسسة الزكاة.

وقال إن صندوق الزكاة ليس هو ذلك الصندوق الخشبي الموضوع في قاعات الصلاة.

بل هو المؤسسة المشرفة على تنظيم الزكاة من خلال الحسابات البريدية عبر الولايات.