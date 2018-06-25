محمد عيسى يستقبل المدير العام لهيئة الدفاع المدني السعودي

إستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف اليوم مع الفريق سليمان بن عبد الله العمروالمدير العام لهيئة الدفاع المدني السعودي بالعاصمة.

وفي بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الإثنين إستقبل محمد عيسى بالعاصمة المديرالعام لهيئة الدفاع المدني السعودي والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن الطرفان تباحث عملية تسييرالحشود عموما وكيفية تبادل اجراءات ومتطلبات سلامة الحجاج على وجه الخصوص، خلال موسم الحج.

وذلك من خلال التركيز على ضرورة توعية وتحسيس الحجاج في بلدانهم.

كما حضر اللقاء العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية.

وللإشارة فقد إستقبل في وقت سابق المدير العام لهيئة الدفاع المدني السعودي من اليوم من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نورالدين بدوي.