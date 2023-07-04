3 أندية إيطالية تستهدف محمد فارس

قررت إدارة نادي لازيو الإيطالي، وضع لاعبها الدولي الجزائري، محمد فارس، ضمن قائمة المسرحين في فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “لازيو ستوري” المقرب من نادي العاصمة. بأن إدارة الفريق وضعت المدافع الأيسر للخضر، ضمن قائمة المعروضين للبيع الصائفة الحالية.

كما أشار نفس المصدر، إلى أن فارس، يحظى باهتمام 3 أندية إيطالية. ويتعلق الأمر بثنائي “السيري أ” بولونيا وتورينو، بالإضافة إلى نادي كالياري الناشط في “السيري ب”.

موضّحا بأن الدولي الجزائري، المرتبط بعقد مع لازيو إلى صيف 2025، سيغادر الفريق بنسبة كبيرة على سبيل الإعارة خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وعانى فارس من نقص المنافسة، حيث لم يشارك في أي مباراة مع نادي العاصمة الإيطالية، الموسم الفارط، بعد عودته من إصابته الخطيرة التي تعرض لها حينما لعب معارا إلى نادي تورينو جانفي 2022.