محمد فارس وجها لوجه ضد رونالدو !!

سيُشارك النجم الدولي الجزائري محمد فارس في التشكيلة الأساسية لفريقه “سبال” التي ستواجه “جوفنتوس” بداية من الساعة السادسة.

لحساب الجولة ال13 من الدوري الإيطالي.

وسيكون الظهير الأيسر للخضر في مواجهة خاصة ضد النجم الدولي البرتغالي لليوفي كريستيانو رونالدو.

وكان “فارس” قد غاب عن لقاء الخضر الذي جمعهم بالمنتخب الطوغولي بسبب الإصابة التي تلقاه في التربص.