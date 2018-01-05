محمد فارس يعود للميادين ضد نابولي

يعود الدولي الجزائري “محمد فارس” لاعبُ “هيلاس فيرونا” الإيطالي إلى الميادين بمُناسبة لقاء فريقه ضد “نابولي” غدا السبت.

ويستضيف “البارتينوباي” نادي “هيلاس فيرونا” بملعب “سان باولو” في الجنوب الإيطالي لحساب الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكشف موقع “موندو نابولي” أن المُدرب “بيتشيا” وجه الدعوة لفارس للمُشاركة ضد الفريق الذي طلب خدماته في هذا الميركاتو الشتوي.

وتخلص صاحبُ الرجل اليسرى من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة مما جعله يدخل في حسابات مُدربه مُجددا.

يُذكر أن لاعب الخضر مطلوب من عدة أندية إيطالية إضافة إلى نادي “نيوكاسل” الإنجليزي.