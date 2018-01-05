عاجل

محمد فارس يعود للميادين ضد نابولي

الرياضة
  • -
  • 0
محمد فارس يعود للميادين ضد نابولي
بقلم عبد النور حواز

يعود الدولي الجزائري “محمد فارس” لاعبُ “هيلاس فيرونا” الإيطالي إلى الميادين بمُناسبة لقاء فريقه ضد “نابولي” غدا السبت.

ويستضيف “البارتينوباي” نادي “هيلاس فيرونا” بملعب “سان باولو” في الجنوب الإيطالي لحساب الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكشف موقع “موندو نابولي” أن المُدرب “بيتشيا” وجه الدعوة لفارس للمُشاركة ضد الفريق الذي طلب خدماته في هذا الميركاتو الشتوي.

وتخلص صاحبُ الرجل اليسرى من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة مما جعله يدخل في حسابات مُدربه مُجددا.

يُذكر أن لاعب الخضر مطلوب من عدة أندية إيطالية إضافة إلى نادي “نيوكاسل” الإنجليزي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital