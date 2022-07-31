محمد” و”مريم” أكثر الاسماء إنتشارا في الجزائر منذ 50 سنة”

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على الفيسبوك منشورا حول الاسماء الاكثر تداولا وتفضيلا عند الجزائريين منذ 1970 إلى غاية سنة 2020.

وكشفت الوزارة عبر منشورها تصدر إسم “محمد ” قائمة الأسماء الأكثر تداولا وإنتشارا لدى الجزائريين منذ أكثر من نصف قرن. كما تصدر إسم “مريم” قائمة أسماء الإناث الأكثر تداولا.

كما جاء ضمنTOP 10 للأسماء الاكثر إنتشارا في المجتمع الجزائري بعد إسم محمد يليه إسم أحمد متبوع بـ عبد القادر و علي ” ثم يأتي رشيد، رابح، مراد، سعيد، كمال، ابراهيم.

وتصدر خلال الفترة الممتدة مابين سنة 1980 إلى 1990 قائمة الاسماء كل من “محمد” يليه إسم “أحمد” متبوع بـ “عبد القادر” و “علي، سمير، حمزة، مراد، عمار، خالد، يوسف.

بينما خلال سنة 1990 إلى 2000 كان إسم محمد، اسامة، أحمد، عبد القادر، حمزة، يوسف، خالد، عبد الرحمان، أيمن، الاكثر إنتشارا.

ومن سنة 2000 إلى 2010 نجد الاسماء المتداولة محمد، عبد الرحمان، اسامة، أحمد، عبد القادر، أحمد، يوسف، يونسن زكريا، عبد القادر، ادم ايمن.

ومن سنة 2010 إلى 2020 أدم، محمد، يوسف، ايوب، عبد الرحمان، انس، يونس، أحمد، إياد، إسحاق.

أما بخصوص أسماء الإناث

تصدر top 10 للأسماء النسوية الاكثر إنتشارا في المجتمع الجزائري نجد إسم “مريم” أكثر تداولا منذ 1970 إلى غاية 2020. بينما عرف إسم “فطيمة” و”فاطمة” وكذا “فتيحة” مابين سنة 1970 و 1980

في حين مابين سنة 1980 إلى غاية 1990نجد تصدر إسم “أمينة” قائمة الاسماء الأكثر إنتشارا متبوع بـ “مريم ” ليليه إسم ” فطيمة.”

ومنذ سنة 1990 إلى غاية 2020 حافظ إسم مريم على عرش الأسماء الاكثر إنتشارا متبوع بـ “أسماء” و”إكرام” ثم “آية” و”شيماء” وأيضا “ملاك” و”ماريا.”