محمود عباس: “السبسي حافظ على استقرار وديمقراطية تونس”

ألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، كلمة تأبينية، في جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

وقدم الرئيس الفلسطيني بالمناسبة، تعازيه للشعب التونسي الشقيق، واعتبر أن الرئيس التونسي الراحل، قد حمل تونس على الاستقرار، والديمقراطية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أنّ الأمة العربية والإسلامية، قد فقدت الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، والذي كان قائدا عظيما.

وتابع الرئيس الفلسطيني، أنه على ثقة، بأن الشعب التونسي الشقيق والعظيم، سيحمل هذا الإرث، وسيؤدي الأمانة، في الحفاظ على تونس.

واكد دولة فلسطين محمود عباس، أنّ “الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بالإضافة إلى فلسطين وتونس فقدت زعيما ومناضلا وأخا، والذي اعتبره خليفة الزعيم الكبير العظيم الحبيب بورقيبة”.