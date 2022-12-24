محمود عباس يدعو إلى التصدي لجرائم الاحتلال

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الجمعة، المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني.

وقال عباس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” : “ندعو المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني. المتمثلة في أعمال التوسع الاستيطاني. وضم الأراضي وخلق نظام استعماري عنصري وما يصاحب ذلك من تغيير لهوية وطابع مدينة القدس واستباحة مقدساتها”.

مضيفا: “لا يمكننا أن ننسى الألم والمعاناة التي تعتصر قلوبنا في هذه الأيام بسبب ممارسات سلطات الاحتلال القمعية والعنصرية. وزرع المستوطنات الاستعمارية. وطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وهدمها واستشهاد المئات خلال هذا العام”.

وتابع الرئيس الفلسطيني: “إننا نواجه اليوم إجراءات المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية. وصمودنا على أرضنا ووقوف العالم إلى جانب الحق والعدل”.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على مواصلة العمل من أجل تكريس الحق الفلسطيني ونقض المزاعم الصهيونية الزائفة. مؤكدا: “سنتصدى لأي إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي”.