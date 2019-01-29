محمود قيساري: هكذا يتم تنصيب أعضاء مجلس الأمة

قال محمود قيساري عضو بمجلس الأمة، أنه سيتم اليوم الثلاثاء تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أنه عادة يتم تنصيب مجلس الأمة عن طريق القانون الداخلي للمجلس.

برئاسة العضو الأكبر سنا وعضوين أقل سنا كمساعدين ليتم الإعلان النهائي عن قائمة الثلث الرئاسي ثم التنصيب وزكية رئيس المجلس.

مضيفا أن رئيس الجمهورية أعطى صلاحية للمجالس المنتخبة لتكريس سلطة الشعب على قدراته.

مفيدا في ذات السياق، أن هنالك بعض التأخر في الإجابة على الأسئلة من قبل النواب، نتيجة الظروف الخاصة على غرار الإنتخابات.

مؤكدا أن التأخر يتم الإجابة عليها ولن يضر بمحتوى السؤال.