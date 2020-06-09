محند اوسعيد بلعيد: لن نجازف بحياة المواطنين.. وسنجمع بين العودة لحياتنا العادية ومكافحة جائحة كورونا

قال الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي للرئاسة، محند اوسعيد بلعيد، إنّ الدولة لن تجازف بحياة المواطنين الجزائريين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، غير أنها ستعمل على العودة للحياة العادية من خلال تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالموازاة مع مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير المستشار المكلف بالإتصال الناطق الرسمي للرئاسة خلال الندوة الصحفية التي يعقدها في هذه الأثناء بمقر رئاسة الجمهورية، أن العمل على إنعاش الحياة الإقتصادية وتخفيف إجراءات الغلق الإقتصادي، لايعني أبدا التراجع عن إجراءات وقاية المواطنين.

كما أكد ذات المسؤول، أن رئيس الجمهورية اتخذ عدة إجراءات في هذا الخصوص من خلال تمديد العمل بمنحة الـ10 ألاف دينار، بالإضافة إلى اقتراحات الإعفاء الضريبي الجزئي على التجار المتضررين.