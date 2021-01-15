محياوي يكشف سبب إقالة كازوني من مولودية وهران

كشف رئيس فريق مولودية وهران طيب محياوي عن سبب إقالة المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني بالرغم من النتائج الجيدة التي حققها مع فريق الحمراوة.

ونزل طيب محياوي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، للحديث عن مستقبل العارضة الفنية لفريق مولودية وهران.

وأكد محياوي، أن إقالة بيرنارد كازوني كانت لأسباب مالية، بما أنه يتقاضى 17 ألف أورو شهريا، فيما يتقاضى مساعده 5 آلاف أورو، بالإضافة إلى كراء شقة وسيارة خاصة.

وقال محياوي أنه في البداية كانت لديه وعود سبونسور، إلا أنها كانت كاذبة وهو ما تسبب في إقالة كازوني وتخفيف الأجور.

وأضاف محياوي أنه منح 5 أشهر من مستحقات كازوني، بعد عمله لمدة 4 أشهر بالإضافة إلى شهر آخر كإشعار الإقالة.