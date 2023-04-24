محيوص:”حضّرنا جيداً لمواجهة الجيش الملكي ونستحق الفوز”

كشف مهاجم إتحاد العاصمة أيمن محيوص، أن فريقه استحق الفوز في مواجهة أمس الأحد، ضد الجيش الملكي المغربي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الكنفدرالية.

وصرح محيوص عقب نهاية المواجهة لقناة بيين سبورتس:”توقعنا أن تكون المواجهة صعبة، واستغلينا تأجيل مواجهة شبيبة القبائل للتحضير لمواجهة الجيش الملكي”.

وأضاف محيوص:”كنا جاهزين بدنيا وتكتيكيا ونستحق الفوز في المواجهة، وتزال مواجهة صعبة في الإياب سنعمل على العودة بالتأهل من المغرب”.

وختم محيوص تصريحاته: “نشكر الجمهور على دعمه لنا طيلة أطوار اللقاء، وفي كل اللحظات الصعبة، وسنسعده بالتأهل للنصف النهائي”.