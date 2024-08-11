محيوص: “جمهور السياربي معروف وسنفرح معا في نهاية الموسم”

عبّر الوافد الجديد على تشكيلة شباب بلوزداد، أيمن محيوص، عن سعادته الكبيرة بتوقيعه في الشباب، متمنيا أن يقدم الإضافة ويحقق الألقاب مع النادي.

وأوضح محيوص، بأن المفاوضات أخذت وقت طويل، مع ناديه إيفردون السويسري. مضيفا: “لم أكن أفكر في العودة إلى الجزائر، ولكن الرئيس (يقصد رابحي) أقنعني. وحتى حينما كان مسيرا أرادني في الشباب”.

وواصل لاعب اتحاد العاصمة السابق: “الأمور جرت على ما يرام. وتمكنت من الالتحاق بالشباب، أتمنى أن أقدم الإضافة. وأكون عند حسن ظن الرئيس والمدرب الذي أصر على قدومي وأشرف ثقة الأنصار”.

وختم محيوص، في تصريحات خصّ بها الصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي: “جمهور الشباب معروف، بأنه يقف إلى جانب الفريق ليس من اليوم فقط. أتمنى أن نكون قدر المسؤولية، وسنفرحهم ونفرحهم سويا في نهاية الموسم”.