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الرياضة

محيوص يرسم التحاقه بالدوري السويسري

بقلم محمد.ل
محيوص يرسم التحاقه بالدوري السويسري
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رسّم مهاجم المنتخب المحلي، ولاعب اتحاد العاصمة، أيمن محيوص، التحاقه بالوافد الجديد على “السوبر ليغا” السويسرية، نادي إيفردون.

وأعلن نادي إيفردون السويسري، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة في حسابه الرسمي عن تعاقده رسميا مع هداف “شان” الجزائر 2023.

كما كشف الصاعد الجديد إلى الدرجة الأولى السويسرية، بأن عقد اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، يمتد إلى صيف 2026.

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𝘍𝘪𝘯 𝘥𝘶 𝘴𝘶𝘴𝘱𝘦𝘯𝘴𝘦 : 𝘤𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥’𝘠𝘷𝘦𝘳𝘥𝘰𝘯 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘲𝘶’𝘈𝘺𝘮𝘦𝘯 𝘔𝘢𝘩𝘪𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘢 𝘤𝘩𝘰𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 !🤩💚#AllezYS pic.twitter.com/cz0fJq4Wnh

— Yverdon Sport (@yverdonsport) August 9, 2023

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