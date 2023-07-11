محيوص يتجه للانضمام لصفوف سيسكا صوفيا البلغاري

يقترب المهاجم الدولي الجزائري ونادي إتحاد العاصمة، أيمن محيوص، من خوض أول تجربة أوروبية في مسيرته، بداية من الموسم المقبل.

وحسب ما كشفه موقع “futbolbulgaro”، المختص بأخبار الرياضة البلغارية، فإن المهاجم أيمن محيوص سينضم لصفوف سيسكا صوفيا البلغاري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي حال اتمام الصفقة، فإن محيوص مُقبل على خوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه الجديد الموسم المقبل.

يجدر الإشارة، ينتهي عقد المهاجم أيمن محيوص مع نادي اتحاد العاصمة مع نهاية الموسم الحالي، وسيكون حرا من أي التزام خلال الميركاتو الحالي.