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الرياضة

محيوص يدخل قائمة هدافي الاتحاد إفريقيا

بقلم محمد.ل
محيوص يدخل قائمة هدافي الاتحاد إفريقيا
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تمكن المهاجم أيمن محيوص، من حجز مكانة ضمن قائمة مميزة لاتحاد العاصمة، في تاريخ مشاركات الفريق القارية.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة، سهرة أمس الاثنين، عن دخول محيوص، قائمة “التوب5”. الخاصة بهدافي الفريق في منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

وشهدت القائمة التي تصدرها أسطورة الاتحاد دزيري بلال، برصيد 16 هدفا تواجد محيوص في المركز الخامس بـ 9 أهداف.

وسيكون محيوص أمام فرصة تحسين مركزه والارتقاء إلى المركز الثالث، الذي يتقاسمه الثنائي ديالو ودرفلو بـ 10 أهداف، في حال تسجيله في إياب نهائي كأس الكاف، المرتقب السبت القادم أمام الضيف يونغ أفريكانز التنزاني.

Peut être une image de 1 personne, partie de football américain, partie de foot et texte qui dit ’USM AL GER USM ALGER TOP 5 SCORERS 18 MAHIOUS 1 DZIRI BILAL 16 2 3 HADJ ADLANE ☬ SERPORT roupe upe 15 M.DIALLO 10 4 5 DARFALOU 10 MAHIOUS ALLEZ LES LESROGES ROUGES ALட EZ LES ROUGES’

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