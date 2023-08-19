محيوص يسجل “هاتريك” في شوط واحد مع إيفردون السويسري

بصم الدولي الجزائري، أيمن محيوص، على “هاتريك” تاريخي، مع ناديه الجديد إيفردون السويسري، اليوم السبت.

وشارك مهاجم اتحاد العاصمة السابق، اليوم أساسيا لأول مرة رفقة إيفردون، في منافسة كأس سويسرا، أمام نادي “هوت غرويير” ضمن الدور الأول.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم رفقاء محيوص، بسداسية نظيفة، سجل منها الدولي الجزائري ثلاثة أهداف، أولها في الدقيقة الـ6، قبل أن يسجل الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين الـ 21 والـ 36.