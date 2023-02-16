مخابر سالم تفند الشائعات وتطمئن المرضى

أصدرت المديرية العامة لمخابر سالم في العلمة، بيانا صحفيا، بعد إعادة فتح المخابر التي جرى غلقها بأمر من وزارة الصناعة الصيدلانية. وهذا لمدة أسبوع أي من الأحد 5 فيفري إلى غاية الخميس 9 من نفس الشهر.

في حين، فندت المخابر بشكل قاطع جميع الادعاءات وحملات التشهير التي طالت الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي. كما طمأنت جميع المرضى والمتخصصين في المجال الصحي حول سلامة منتوجاتها ومطابقاتها الكاملة لكل معايير الدولية المعمول بها و الدليل على ذلك أضاف البيان عدم وجود المسترجعات في سوق الادوية، ويتم وصفها و استهلاكها براحة بال وأمان تامين .

وأكد البيان أن كل هذا لن يزيد مستخدمي الشركة وإدارتها سوى عزما وثقة في دعم وتطوير صناعة الأدوية في الجزائر. التي توليها الدولة أهمية كبيرة للتقليل من فاتورة الاستيراد.

كما قالت المديرية العامة لمخابر سالم، إن قرار الغلق راجع إلى مجموعة من الظروف الخارجة عن نطاق الشركة. وكذا السلطات الصحية المخولة بالمراقبة والمتابعة .

وأكد البيان أن كل هذا لن يزيد مستخدمي الشركة وإدارتها سوى عزما وثقة في دعم وتطوير صناعة الأدوية في الجزائر. التي توليها الدولة أهمية كبيرة للتقليل من فاتورة الاستيراد.

‎في حين، أكد البيان ذاته، أن مخابر سالم تعمل بتعاون وثيق مع مفتشي وزارة الصناعة الصيدلانية والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية. مشيرة إلى “أنهما الوحيدين المخولين بالتدقيق في المؤسسات الصيدلانية”.

وأضاف مخابر سالم، أن هاتين المؤسستين تحركتا بسرعة لتفقد موقع المخابر في العلمة وإزالة كل الغموض. من خلال طلب إعادة فتح هذا الموقع اعتبارًا من الخميس 9 فيفري. وهذا ما يؤكد حسب البيان احترام الشركة لكل معايير الإنتاج والتصنيع الجيدة “GMP” وتوافق المنتجات. التي توفرها الشركة للمواطنين وكذا للتصدير.

‎كما جاء في البيان أن الشركة لها 25 سنة خبرة في الميدان وهي الوحيدة المعتمدة من قبل “GMP”. ومن قبل وكالة الأدوية في فرنسا ANSM منذ 2013 وشهادة ISO13485 منذ 2019.

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