مخازن بأكثر من 4 ملايين طن لتخزين الحبوب

عرفت القدرات التخزينية للحبوب ارتفاعا إلى ما يربو عن ثلاثة ملايين طن تحسبا لموسم الحصاد المقبل، في انتظار استلام مخازن جوارية تقارب مليوني طن بصفة تدريجية لاحقا.

باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، في عقد لقاءات دورية لضبط حملة الحصاد لموسم 2024/2025 التي ستنطلق مع نهاية شهر ماي الداخل على مستوى الجنوب والهضاب العليا، قبل انتقالها إلى المناطق الوسطى والشرقية، هذه الأخيرة التي تحتل مراتب ريادية سنويا من حيث جني المحصول نظير كميات الأمطار المتهاطلة مقارنة بغرب الوطني الذي يجتل دائما المراكز الأخيرة بسبب شحها وتبقى رهينة الكميات المتساقطة شهري أفريل وماي.

ووفرت السلطات العليا للبلد كمخازن لجني المحاصيل بطاقة ثلاثة ملايين طن، سيتم رفعها بعد استلام أخرى جوارية بصفة تدريجية بطاقة مليون سبعمائة ألف طن، تكون تحت إشراف ولاة الجمهورية.

ويتكفل الديوان الجزائري المهني للحبوب بتحسين خدمات من سنة إلى أخرى بالاستناد على الإمكانيات التي توفرها الحكومة من معدات نقل وصوامع، وبالمجهدات التي يبذلها ولاة الجمهورية خلال حملة الحرث والبذر تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية.

وسبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، وأن أكد خلال الاجتماع الأخير بمدراء تعاونيات الحبوب، على أن هذه المراكز في تهدف إلى ضمان أريحية أكبر في تخزين المنتجات الإستراتيجية. وأفاد بأن حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، تعززت ب120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة، ما يسمح حسبه بتدعيم حملة الحصاد والدرس بولايات الجنوب أين بلغت المساحة المزروعة هذا الموسم 149.000 هكتار بزيادة بلغت 40.000 مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط.

وأسدى الوزير شرفة جملة من التعليمات لإطارات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة و الديوان الجزائري المهني للحبوب، على غرار العمل على الصيانة والضبط الدقيق للحصادات، مؤكدا على أهمية العمل الاستباقي تجاه الفلاحين حتى يسلموا منتوجاتهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة وفقا لدفتر الشروط الذي يربط الطرفين.