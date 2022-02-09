مخاطر الإصابة بالوباء مرة أخرى أعلى مع أوميكرون

كشفت دراسة من إمبريال كوليدج لندن أن الإصابة بأحد متغيرات كورونا، خاصة أوميكرون، تزيد من خطر الإصابة بالمرض مرة أخرى.

وقدر الباحثون أن خطر الإصابة مرة أخرى بأوميكرون أعلى بـ 5.4 مرة من متغير دلتا. كما تعتمد مدة المناعة بعد الإصابة أيضًا على المتغيرات.

بعد الإصابة بأوميكرون، ستكون الحماية التي تم الحصول عليها ضد الإصابة مرة أخرى 19٪ فقط ، مقارنة بـ 90٪ مع متغير دلتا، على سبيل المثال.

ولحد الساعة لم يستطع العلماء تقدير مدة المناعة الممنوحة بعد الإصابة بمتغير Omicron. كما يؤكد اختصاصي الأمراض المعدية Emmanuel Piednoir في أوروبا 1.

كما أن الإصابة بـ Omicron مختلفة عن Delta لأن التحفيز المناعي يكون أقل في مواجهة هذا المرض.

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