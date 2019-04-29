مخالفات مالية لربع مليون طالب بالتكوين المهني

المعنيون لم يستفيدوا من منح التكوين منذ ثلاث سنوات.. وزير التكوين المهني:

تخصيص أكثر من 221 مليون دينار لرقمنة القطاع التكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، موسى دادة، أن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.

سيتكفل بصرف شبه الرواتب لأزيد من 256 ألف ممتهن بعنوان سنة 2019، بمبلغ إجمالي قدرة أزيد من 5 مليار دينار.

فيما أكد الوزير أن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة بلغت أزيد من 48 مليار دينار منها أكثر من 221 مليون دينار مخصصة لرقمنة القطاع.

وقال الوزير خلال ندوة صحافية عقدها بمقر المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، إن الصندوق الوطني لتطوير المهين والتكوين المتواصل FNAC .

سيتكفل بصرف شبه الرواتب لـ256301 ممتهن بعنوان سنة 2019، بمبلغ إجمالي قدرة أزيد من 5 مليار دينار.

فيما أكد الوزير أن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة بلغت أزيد من 48 مليار دينار منها أكثر من 221 مليون دينار مخصصة لرقمنة القطاع.

مضيفا أن تعداد المناصب المالية المفتوحة بعنوان 2019، 68 ألفا و372 منصب منها 24384 منصب مكون.

وأمر وزير القطاع التكوني المهني بفتح الفروع وأخذ بعين الاعتبار طاقة الاستيعاب على مستوى «الدخليات» وتوفير التجهيزات والبرامج والموارد البشرية المؤهلة.

فضلا عن ذلك وضع قيد الخدمة الفعلي للمؤسسات التي تم استلامها في سنة 2018، والتي استفادت من ميزانية للتسيير ومناصب مالية.

ووضع قيد الخدمة الجزئي للمؤسسات المستلمة، والتي لم يتم بعد إنشاؤها قانونيا، وذلك بإلحاقها كفروع منتدبة بمؤسسات أخرى قيد الخدمية وإعادة توزيع التجهيزات غير المستعملة والزائدة عن الحاجة.

كما شدد الوزير على ضرورة تنويع وتكييف عروض التكوين على غرار الفلاحة والصناعة الغذائية والفندقة والسياحة والصيد البحري وتربية المائيات والبناء والأشغال العمومية.

مضيفا أنه بسبب الطلب الكبير المسجل خلال هذه السنوات الأخيرة، جند القطاع وعلى غرار دخول شهر سبتمبر 2018.

أكثر من 35 ألف منصب تكوين في المستوى الخامس تقني سامي لفائدة المترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي.

كما شدد الوزير على ضرورة التكفل التكوين عن بعد على المستوى المحلي بالنظر إلى الطاقة غير المحدودة لاستقبال المترشحين.

حيث يتوجب إعداد مخطط عملي لهذا المجال بالتنسيق مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.